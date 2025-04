Costanza le anticipazioni del ultima puntata stasera su Rai 1 La resa dei conti con Marco si avvicina

Costanza è arrivato il momento dei saluti: stasera su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata della fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti: ecco cosa succederà. Per il pubblico è arrivato il momento di salutare anche Costanza: l'ultima puntata della nuova fiction con Marco Rossetti e Miriam Dalmazio andrà infatti in onda stasera su Rai 1 in prima serata. Un debutto trionfale, quello della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, mai scesa sotto i 4 milioni di spettatori a ogni appuntamento in chiaro, nonostante la decisione della RAI di distribuire il cofanetto completo in streaming fin da subito. Costanza: cosa succcede nella puntata di domenica 13 aprile Costanza e Diana, accantonata ormai la rivalità professionale, collaborano per scoprire chi potrebbe aver messo in salvo Biancofiore. Movieplayer.it - Costanza: le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1. La resa dei conti con Marco si avvicina Leggi su Movieplayer.it Anche perè arrivato il momento dei saluti:su Rai 1 andrà in onda l'a fiction con Miriam Dalmazio eRossetti: ecco cosa succederà. Per il pubblico è arrivato il momento di salutare anche: l'a nuova fiction conRossetti e Miriam Dalmazio andrà infatti in ondasu Rai 1 in prima serata. Un debutto trionfale, quelloa serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, mai scesa sotto i 4 milioni di spettatori a ogni appuntamento in chiaro, nonostante la decisionea RAI di distribuire il cofanetto completo in streaming fin da subito.: cosa succcede nelladi domenica 13 aprilee Diana, accantonata ormai la rivalità professionale, collaborano per scoprire chi potrebbe aver messo in salvo Biancofiore.

Si apprende da ecodelcinema.com: Ultima puntata di “Costanza”: trama e anticipazioni della fiction in onda su Rai 1 - Oggi, a partire dalle 21.30 su Rai 1, si conclude la serie "Costanza", con episodi che esplorano tensioni personali e professionali tra Costanza, Marco e Diana in un viaggio in Francia.