La buona prestazione non basta Dinamo Brindisi sconfitta da Basket School Messina

Brindisi - Una Dinamo Brindisi combattiva e capace di offrire sprazzi di grande pallacanestro cede solo nel finale alla Basket School Messina che espugna il PalaZumbo con il punteggio di 81-74. Una gara intensa, per lunghi tratti controllata dai biancoazzurri che hanno però subito la rimonta. Brindisireport.it - La buona prestazione non basta: Dinamo Brindisi sconfitta da Basket School Messina Leggi su Brindisireport.it - Unacombattiva e capace di offrire sprazzi di grande pallacanestro cede solo nel finale allache espugna il PalaZumbo con il punteggio di 81-74. Una gara intensa, per lunghi tratti controllata dai biancoazzurri che hanno però subito la rimonta.

