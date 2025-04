Missili russi su Sumy decine di morti in strada Zelensky Solo un bastardo si comporta così

Missilistico russo sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina "molti morti": lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar. "Oggi ci sono molti morti a causa di un attacco Missilistico. Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile", ha. Europa.today.it - Missili russi su Sumy, decine di morti in strada. Zelensky: "Solo un bastardo si comporta così" Leggi su Europa.today.it Un attaccostico russo sulla città di, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina "molti": lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar. "Oggi ci sono moltia causa di un attaccostico. Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile", ha.

Potrebbe interessarti anche:

Missili russi sulla città natale di Zelensky. La Nato avverte : “Russia non è l’unica minaccia”

Ucraina : attacchi aerei russi sulla città di Sumy. 74 feriti - anche 13 bambini

Attacchi russi su Zaporizhzhia : missili e droni colpiscono aree residenziali

Ne parlano su altre fonti Attacco missilistico russo a Sumy, Kiev: 20 morti. Zelensky: “Terribile raid balistico" - Aggiornamento del 13 Aprile delle ore 11:16. Ultima ora. Decine di morti dopo un attacco russo su Sumy, Zelensky: "Solo un bastardo può fare tanto". Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Raid russo su Sumy, oltre 20 morti. Zelensky: terroristi. Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Attacco missilistico russo su Sumy, molti morti". LIVE. Attacco missilistico russo sulla città di Sumy. 'Decine di persone ferite o uccise', le impressionanti immagini che arrivano dall'Ucraina. Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Attacco missilistico su Sumy, decine di morti. Zelensky: «Solo un bastardo può fare tanto». Allerta aerea a Kiev.

Scrive tg.la7.it: Attacco missilistico russo sulla città di Sumy. "Decine di persone ferite o uccise", le impressionanti immagini che arrivano dall'Ucraina - Le urla, le fiamme e il fumo, le persone che corrono, i cadaveri per terra, le macchine accartocciate, i palazzi sventrati, le macerie. Le immagini che arrivano in queste ore dalla città di Sumy, in U ...

ilgiornale.it comunica: Strage a Sumy, Zelensky: "Decine di vittime tra morti e feriti in un devastante attacco missilistico russo" - Secondo quanto riportato dai servizi d'emergenza ucraini, il bilancio delle vittime accertate è di 21 morti e almeno 20 feriti ...

Come scrive quotidiano.net: Ucraina, attacco missilistico russo su Sumy. “Oltre 20 morti”. Zelensky: “Decine di persone uccise da bastardi” - Il leader ucraino: "I nemici hannno colpito una normale strada cittadina” nel giorno in cui “le persone vanno in chiesa" per la Domenica delle Palme ...