The Substance una favolosa steelbook 4K UHD che trasuda corpi rughe e sangue

steelbook a due dischi con il film in 4K UHD: video e audio sono esplosivi, deludono solo gli extra. corpi e sangue, nudi e bellezza, aghi e mostruosità: c'è tutta la ricerca dell'eterna giovinezza e della perfezione estetica a ogni costo che diventa ossessione oltre ogni limite in The Substance, il film che ha dato a Demi Moore il Golden Globe come miglior attrice e ha portato a casa l'Oscar per il miglior trucco e acconciatura. L'acclamato body horror di Coralie Fargeat vede protagonista la Moore nei panni di Elisabeth Sparkle, attrice decaduta che scopre la possibilità di sdoppiarsi e diventare una versione più giovane e bella (Margaret Qualley) che continua ad avere successo.

