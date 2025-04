Beach volley bel 5 posto in Brasile per la modenese Valentina Gottardi

Gottardi/Orsi Toth. Quinto posto finale per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth all’Elite16 di Saquarema (Brasile). Le azzurre, impegnate nei quarti di finale contro le statunitensi Kelly Cheng e Molly Show, sono uscite sconfitte con il risultato di 2-1 (22-20, 18-21, 15-11). Modenatoday.it - Beach volley: bel 5° posto in Brasile per la modenese Valentina Gottardi Leggi su Modenatoday.it Buona la prima per/Orsi Toth. Quintofinale pere Reka Orsi Toth all’Elite16 di Saquarema (). Le azzurre, impegnate nei quarti di finale contro le statunitensi Kelly Cheng e Molly Show, sono uscite sconfitte con il risultato di 2-1 (22-20, 18-21, 15-11).

