Finalmente Kimi Antonelli può godersi la sua nuovissima Mercedes AMG GT 63 S

Kimi Antonelli, baby fenomeno della Formula 1, che dopo aver riscritto i record di Max Verstappen e aver strappato applausi sul tracciato di Suzuka, si è visto recapitare un regalo da sogno: una fiammante Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ da ben 585 cavalli. Un gioiello di ingegneria tedesca, che però, inizialmente, non poteva guidare per almeno tre anni.Kimi Antonelli accanto alla nuova Mercedes-AMG GT 63Piccinini RobertoSì, hai letto bene. Il pilota bolognese, oggi considerato uno dei talenti più brillanti della scuderia Mercedes, ha appena iniziato la sua avventura in Formula 1. E l'ha fatto col botto: zona punti in tutte le prime tre gare della stagione, nuovo record di precocità per aver condotto un GP e segnato un giro veloce, strappando due primati proprio a Verstappen.

