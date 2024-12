Dilei.it - Bugo dice addio alle scene: “Non è una scelta sofferta”. Quando sarà l’ultimo concerto

Il suo ultimo attoall’Alcatraz di Milano, ma niente pianti e commozioni., una delle voci più eccentriche e iconiche della musica italiana, ha deciso che il primo aprile 2025, dopo più di vent’anni di carriera, saluterà il palco con uno show che, come lui stesso annuncia,una “festa“. E no, non è un pesce d’aprile.Con una fermezza che lascerebbe poco spazio a interpretazioni, l’artista ha dichiarato che non è una decisione. Non c’è spazio per il romanticismo della fine: “Lo faccio volentieri”, ha detto, con una leggerezza che sorprende per un personaggio come lui, abituato a fare della provocazione il suo pane quotidiano. Ilfinale non è untriste, ma una celebrazione. Come un dessert che corona un banchetto che lo ha visto protagonista di una carriera che non ha mai smesso di sorprendere.