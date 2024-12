Ilveggente.it - Baraonda Sinner: gliene ha dette di tutti i colori

Leggi su Ilveggente.it

Jannik, impossibile fermarlo: non si è ancora arreso.Non dovrebbe fare notizia. Non più, per lo meno. Dovremmo esserci ormai abbondantemente abituati ai colpi di testa di Nick Kyrgios, un giocatore che pur avendo un talento incommensurabile non è provvisto, ahinoi, di “filtri”. Ha dimostrato di non averceli sin dal giorno in cui ha debuttato nel circuito maggiore, dicendone di cotte e di crude a proposito dei suoi colleghi e rivali e non solo.hadi(LaPresse) – Ilveggente.itHa un’opinione su tutto e ce l’ha avuta anche quando si è trattato di commentare la notizia relativa alla positività di Jannikai test anti-doping. Da quel momento in poi è stato un fiume in piena. Inarrestabile, imprevedibile. Non c’è stato giorno, praticamente, in cui non abbia parlato del suo rivale altoatesino, del quale sembrerebbe non fidarsi al 100%.