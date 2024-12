Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni presentano 'Io e te dobbiamo parlare' ad Ancona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’ondata di comicità si appresta a travolgere la Dorica:, dopo aver trasformato durante l’estate il capoluogo nel set del loro ultimo film "Io e te", tornano sabato per celebrare l’uscita nelle sale, prevista per oggi. Il film, una commedia esilarante diretta dallo stesso, racconta le vicende di Antonio () e Pieraldo (), due agenti di polizia alle prese con una quotidianità fatta di imprevisti, una famiglia allargata e un caso intricato che metterà a dura prova il loro legame personale e professionale. Sabato alle 17, il Cinema Movieland Goldoni di via Montebello si trasformerà in un palcoscenico di risate: i due attori incontreranno il pubblico per un pomeriggio all’insegna del divertimento e degli aneddoti legati all’esperienza anconetana.