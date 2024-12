Secoloditalia.it - Zelensky: “I russi bruciano i volti dei soldati nordcoreani morti in Ucraina per nascondere le prove”

Mosca choc. Laa starebbe bruciando ideiin. La denuncia arriva da Volodymyrche su twitter ha posta un video con la pratica scioccante da parte delle truppe di Mosca. “Anche dopo anni di guerra, quando pensavamo che inon potessero diventare più cinici, vediamo qualcosa di ancora peggiore”. Così il presidente ucraino. “Laa – si legge nel post – non solo manda le truppe nordcoreane ad assaltare le posizioni ucraine. Ma cerca anche diqualsiasi prova della loro presenza, bruciando letteralmente ideiuccisi in battaglia. Questa follia deve essere fermata”.: ibrucano ideiinL’Esercito della Corea del Nord ha perso “diverse centinaia” dinella regione russa di Kursk da quando ha inviato migliaia di truppe nel Paese in ottobre.