Piperspettacoloitaliano.it - Un Passo dal Cielo 8 esce il 16 gennaio 2025, perché è slittata la data di inizio

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Slitta ladidi Undal8Sembrava tutto pronto per giovedì 9. E invece, i fan della fiction di Rai 1 ambientata a San Vito Cadore dovranno attendere ancora un po’. Come spesso accade, la programmazione di Rai 1 subisce degli spostamenti, soprattutto con l’del nuovo anno. L’ottava stagione continuerà a raccontare la storia dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi (interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello). Nella nuova serie, ritroviamo anche il misterioso Nathan (interpretato da Marco Rossetti). Un nuovo personaggio, Stephen Andeen (interpretato da Raz Degan), un ricercatore che si trasferisce a San Vito di Cadore con una squadra di scienziati per salvare un ghiacciaio, gioca un ruolo cruciale. QuandoUndal8. Scopriamo la nuova