Ue sabato e domenica vertice Nord-Sud | focus migranti e sicurezza

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – Sarannoi temi al centro del primo-Sud in programmaprossimi in Lapponia. Organizzato dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, il summit vedrà anche la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i premier di Grecia e Svezia Kyriakos Mitsotakis e Ulf Kristeon, e l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica diKaja Kallas. Sul tema dellala Finlandia ritiene necessario promuovere una maggiore comprensione reciproca trae Sud. Il Paese condivide con la Russia una frontiera di 1.340 chilometri ed è dunque particolarmente esposto ad atti di sabotaggio, minacce ibride e strumentalizzazione delle migrazioni. Essendo il confine estremo dell’Ue (ma anche della Nato) con la Russia, la Finlandia chiede maggior supporto dagli Stati membri.