Scuola, in Valdinievole toto accorpamenti. Un istituto per tre Comuni. Resta il rebus dell'Agrario

, 18 dicembre 2024 – Il problema deglidelle scuole continua ad animare il dibattito sindacale e politico. E’ intervenuta la Cgil Pistoia: “Con la fine del 2024, la giunta regionale toscana, delibererà sulla programmazione della rete scolastica per il 25/26. A causa della legge di bilancio del 2023, si dovrà procedere all’accorpamento di ben 14 istituzioni scolastiche, di cui tre sono nella nostra provincia. Sono gli istituti Berni di Lamporecchio con 566 alunni, il Ferrucci di Larciano con 579 alunni e l’I.T.A.S. Anzilotti di Pescia con 477 alunni, ma l’accorpamento di queste tre scuole non assolve l’obbligo dei 3 dirigenti scolastici in meno, e per questo entrano in gioco le conferenze zonali che entro il 12 dicembre scorso dovevano decidere quali istituti comprensivi dovevano essere accorpati.