Pavia, madre e figlio muoiono durante il parto al Policlinico San Matteo

Unae il bambino che portava in grembo sono mortiilalSandi. Secondo quanto emerso finora, la giovane donna, ricoverata nel redi Ostetricia, è deceduta a causa di una crisi respiratoria.Leggi anche: Incendio a Cervignano, condomini evacuati: 20 persone in ospedale I medici hanno cercato di salvare il neonato con il taglio cesareo, ma purtroppo inutilmente. La direzione dell'ospedale Sanha disposto un accertamento diagnostico per fare luce sulle cause della morte di.