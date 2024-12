Lapresse.it - Manovra, slitta il via libera: ok a Ires premiale per aziende che reinvestono

Il cortocircuito sullo stipendio dei ministri e la difficoltà a districarsi in un fascicolo con numerosissime riformulazioni: non basta la maratona notturna a districare la matassa con micro e macro modifiche alla. Salta l’obiettivo di dare il mandato al relatore prima dell’intervento alla Camera di Giorgia Meloni, ela capigruppo chiamata a fissare l’arrivo in Aula del testo. E’ proprio la premier, dicendosi d’accordo con il ministro Guido Crosetto, a chiedere di sottrarre ladalle polemiche dentro e fuori il Parlamento, e ritirare l’emendamento che equiparava gli stipendi dei ministri non parlamentari a quelli dei colleghi eletti. Resta ma in 24 ore cambia più volte. L’ultima stesura prevede che i ministri e i sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma abbiano diritto al rimborso delle spese di trasferta “da e per il domicilio o la residenza”, fissando un fondo di 500mila euro a decorrere dal 2025.