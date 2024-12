Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: serve un’impresa per continuare a risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:01 3-12 è il record delle V-nere fino a qui che li colloca al diciassettesimo posto, con la squadra emiliana che cerca dila classifica e sperare ancora di rientrare nella lotta per le posizioni che contano.19:58 Trasferta complicata per i bianconeri, che cercano però di dare continuità al successo della settimana scorsa contro il Baskonia (81-82) grazie al ‘jolly’ pescato da Will Clyburn sulla sirena, che ha dato la prima vittoria a Dusko Ivanovic da quando si è insediato sulla panchina bolognese.19:55 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alladiPireo-, match valevole per la sedicesima giornata dell’di2024!Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, sedicesima giornata dell’di2024! Le V-nere cercanoper provare aancora la classifica ed evitare di perdere troppo terreno rispetto alle avversarie.