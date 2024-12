Metropolitanmagazine.it - L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a 3 anni di carcere

per corruzione di magistrato e traffico di influenze a tredi, di cui uno senza condizionale e con il beneficio del braccialetto elettronico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali delnumero uno dell’Eliseo contro la condanna definitiva in appello. Quella di, oggi 69enne, è una condanna senza precedenti per un ex Capo dello.La condanna ha raggiunto l’ultimo grado di giudizio ed è quindi diventata definitiva:dovrà scontare un anno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dato che duedi pena sono stati sospesi con la condizionale.è coinvolto in diverse altre indagini ed era giàin altri due processi, ma questa è la prima sentenza definitiva.