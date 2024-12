Sport.quotidiano.net - Le iniziative. L’onlus del club fa visita al Meyer

Proseguono gli appuntamenti natalizi per l’Empoli, che con la propria onlus Empoli For Charity ha omaggiato la Misericordia di Empoli con panettoni e doni azzurri. Gli stessi regali sono stati poi consegnati sempre dalla onlus azzurra, insieme a dei ragazzi del settore giovanile, agli ospiti dell’Associazione I Ragazzi di Cerbaiola. Inoltre, alcuni giocatori della Prima Squadra hanno fattoalper incontrare i piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie. Un momento per scambiarsi gli auguri, ma soprattutto provare a portare un sorriso a chi purtroppo sta vivendo un periodo difficile. Nell’occasione, è stata donata una maglia personalizzata per rafforzare il legame tra l’Empoli e l’Ospedale Pediatrico. Infine, domani a partire dalle 18.30 al Winter Park di Piazza Matteotti una delegazione azzurra capeggiata dall’amministratore delegato e vice presidente Rebecca Corsi incontrerà i tifosi con regali e doni per tutti i presenti.