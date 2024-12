Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nelle Marche: crescita occupazionale ma qualità e retribuzioni deludono

Ilcresce,, ma i dati dell’Inps sono impietosi perdell’impiego, retribuzione e tipologia di contratti."povero e discontinuo", come lo definisce la Cgil, e che soffre un gap nei confronti di altre regioni: se n’è parlato ieri pomeriggio, dati Inps alla mano, elaborati dall’Ires Cgil, grazie al report presentato al convegno della Cgil, "Anche leverso la piena sottoccupazione". Un quadro con diverse aree di criticità, specialmente per ilche riguarda le donne e i giovani, sul quale il sindacato ha voluto chiarire alcuni aspetti. "I dati dell’Inps su lavoratori dipendenti privati erelativi al 2023 – ha spiegato Eleonora Fontana, della segreteria regionale Cgil– mettono in evidenza che ci troviamo di fronte a unadegli occupati, ma non parliamo di occupazione die di occupazione stabile.