Ilfattoquotidiano.it - Latina, la scritta “Littoria” sulle maglie in una gara ufficiale della Lega Pro. Che ha dato l’ok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una vista aereacittà, distorta come in un caleidoscopio dalla mente colorata del futurista Pierluigi Bossi. Sulla schiena, giusto sopra il cognome del giocatore, la: ““. Ovvero il nome con cui la città fu fondata da Benito Mussolini nel 1932, caduto insieme al fascismo e rimasto a circolare per oltre 70 anni solo nella chincaglieria venduta nei mercatinimemoria e nelle fantasie dei nostalgici. Fino a lunedì pomeriggio, quando è tornato a campeggiare sulla divisa delCalcio in unaPro.Sotto le luci dello stadio “Domenico Francioni”, ilCalcio 1932 ha indossato la versione coloratamaglia prodotta da Ezeta nella partita persa con l’Audace Cerignola per 1 a 0: “La collezione è un omaggio al genio futurista di Pierluigi Bossi, in arte Sibò – si legge sul sito dell’azienda -.