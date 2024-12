Velvetmag.it - La casa nel verde di Antonella Clerici addobbata per Natale è un incanto: atmosfera magica

Leggi su Velvetmag.it

Ladella conduttrice Raiper le feste di, è un autentico spettacolo: bellissima.Con l’arrivo di dicembre, l’aria si riempie di un’festiva che coinvolge tutti, dalle famiglie comuni alle celebrità. Ilè un momento speciale dell’anno, enon è da meno.La conduttrice, famosa per il suo calore e la sua passione per la cucina, ha deciso di dedicarsi a un allestimento natalizio che riflette la sua personalità vivace e il suo amore per le tradizioni. La sua, immersa nel, si trasforma in un vero e proprio villaggio incantato, un regno fatato che conquista chiunque vi si avvicini., laperha un rapporto molto speciale con il, un periodo dell’anno che non vive mai in modo superficiale.