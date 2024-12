Isola Sacra | tutti i dettagli del nuovo decreto per la mappatura del rischio idraulico Le mappe

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 dicembre 2024 – A margine del convegno svoltosi nell’aula consiliare, abbiamo intervistato direttamente il segretario generale dell’Autorità di Bacino. Intervista della quale proponiamo un estratto scritto. La versione integrale, in video.Il 19 novembre scorso, l’Autorità di Bacino ha emesso un primodi proposta di aggiornamento sulla pericolosità e i rischi idraulici dell’area di, un territorio da tempo soggetto a criticità. Lo ha annunciato Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di Bacino, durante un’intervista.Il procedimento, attualmente in fase di consultazione pubblica, permette al pubblico, al Comune e alle parti interessate di presentare osservazioni entro 30 giorni dall’emissione. Questo periodo di consultazione rappresenta un passaggio cruciale per raccogliere contributi e back utili alla definizione del provvedimento definitivo.