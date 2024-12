Inter-news.it - Inter Primavera domina ma non va oltre il pari con l’Udinese: Spinacce croce e delizia

L’pareggia controcon il punteggio di 1-1. Per i nerazzurri a segno Alessandro, che risponde al vantaggio iniziale di Luca Bonin.PRIMA PARTE – L’inizia il secondo tempo così come aveva condotto il primo, riversandosi nella metà campo delalla ricerca del vantaggio. La squadra allenata da Andrea Zanchetta si rende subito pericolosa, al 46?, grazie a una giocata personale di Matteo Motta conclusasi con la respinta alta di Marco Cassin. La presa dei nerazzurri si fa, però, man mano più blanda, mentre cresce la compagine friulana. Così, si arriva alla grande occasione per la squadra ospite al minuto 53. Luca Bonin, servito con precisione da Walid El Bouradi al limite dell’area, lascia partire un destro che si stampa sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte, Alessandroprova a colpire in rovesciata sul cross di un ispirato Motta, ma il suo tiro finisce molto alto sopra la traversa della porta difesa da Cassin.