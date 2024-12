Ilrestodelcarlino.it - Incidente, choc a Sant'Elpidio: muore in scooter dopo lo scontro con un'auto

a mare (Fermo), 18 dicembre 2024 – Unmortale è accaduto oggi, pocomezzogiorno, in zona San Giuseppe. A perdere la vita è stato un elpidiense, di 61 anni, residente nella zona, che stava viaggiando in sella al suoin direzione monte e che è entrato in collisione con un’che pare stesse facendo inversione di marcia lungo la strada. L’impatto è stato inevitabile. Ad avere la peggio, purtroppo, il 61enne che è stato sbalzato violentemente a terra e per il quale ogni soccorso da parte di sanitari dell’medica e dei militi della Croce Azzurra è risultato vano. Era stata anche allertata l’eliambulanza ma la richiesta è stata poi annullata. Per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Fermo.