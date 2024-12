Ilgiorno.it - Inchiesta sulla corruzione. Passarella lascia

Leggi su Ilgiorno.it

Veronica(nella foto) non è più amministratore unico di Asm Vigevano e Lomellina. Si è dimessa la 52enne consulente del lavoro, finita agli arresti domiciliari nell’ambito dell’che ha portato ai domiciliari anche il sindaco Andrea Ceffa e la consigliera di maggioranza Roberta Giacometti, a cui - secondo l’accusa - il primo cittadino avrebbe fatto avere una consulenza proprio in Asm con lo scopo di assicurarsi il suo voto in un Consiglio comunale nel quale gli equilibri sono da almeno due anni delicatissimi. Ai domiciliari ci sono anche Alessandro Gabbi, direttore generale di Asm, e Matteo Ciceri, presidente di Vigevano Distribuzione Gas. La decisione dipotrebbe essere prodroma alla richiesta di revoca delle misure cautelari, che potrebbe essere inoltrata sia al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, Luigi Riganti, che al Tribunale del Riesame.