Justcalcio.com - Espanyol – Valencia | Un dramma, non importa come lo si guardi: anteprima, analisi, previsione e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-18 01:15:35 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!si affronteranno questo mercoledì a partire dalle 21:30 allo Stadio RCDE in una delle partite rinviate dalla dana. Un mese e mezzo dopo, le urgenze di entrambe le squadre sono aumentate, anche se i locali hanno il vantaggio di giocare in casa, dove hanno ottenuto quattro vittorie. I bianconeri non vincono in casa dal 15 aprile.I biancoblu ricevono ilimmerso in una complicata serie offensiva. Nelle ultime tre partite l’non è riuscito a segnare. Gli uomini di Manolo González non sono riusciti a segnare contro l’Osasuna e non sono riusciti a segnare nemmeno contro Getafe e Barbastro. Manolo González recupera giocatorinti per la partita di oggi. Jofre Carreras e Omar El Hilali tornano in squadra dopo aver saltato l’ultima partita di campionato per squalifica.