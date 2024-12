Quotidiano.net - Damasco: Ahmad Sharaa negozia con l'Occidente su Israele e sanzioni internazionali

Leggi su Quotidiano.net

Rassicurazioni all’su, migranti e lotta al terrorismo, in cambio della fine dellecontro la Siria e del pieno riconoscimento politico del suo potere: sembra avere le idee chiare il nuovo uomo forte di(Jolani), jihadista appoggiato dalla Turchia, su comere con Stati Uniti e Paesi europei. Mentre un suo colonnello annuncia il futuro scioglimento della coalizione jihadista (Hts) guidata da, in varie regioni siriane continuano a emergere tracce di fosse comuni create dal dissolto regime incarnato per mezzo secolo nella famiglia Assad. Intanto l’esercito turco e miliziani siriani filo-Ankara proseguono l’assedio sull’enclave curda di Kobane, nel nord del paese a ridosso del confine turco. Eintensifica gli incontri politici con emissari europei a