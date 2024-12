Lettera43.it - Condannato a quattro anni di reclusione Paolo Fiorentino, ex ad di Carige

, ex amministratore delegato die attualmente alla guida di Banca Progetto, è statodie a una multa di 50 mila euro nel processo legato alla semestrale 2018 dell’istituto genovese. Al centro del caso, la presunta mancata comunicazione al mercato della necessità di svalutare crediti non performing per centinaia di milioni di euro. I giudici della terza sezione penale del Tribunale di Milano hanno inoltre inflitto una pena di duee sei mesi a Mauro Mangani, all’epoca responsabile delle scritture contabili di. Per la banca, ora inglobata da Bper, è stata stabilita una sanzione pecuniaria di 700 mila euro.è stato inoltre interdetto dai pubblici uffici per cinque.Articolo completo:di, ex ad didal blog Lettera43