Bergamonews.it - A4 Milano-Brescia, apre al traffico la nuova rampa dello svincolo di Dalmine

. AllodiAutostrade per l’Italia a partire dalle 5 di giovedì 19 dicembre aprirà allabidirezionale sulla A4, per i flussi in ingresso e in uscita dall’autostrada, che collega il casello direttamente alla Tangenziale sud di Bergamo, grazie all’utilizzo del nuovo cavalcavia varato lo scorso settembre.La configurazione verrà mantenuta in modalità provvisoria per permettere ad Aspi di portare avanti i lavori sulla seconda– che collega il casello al centro abitato die Stezzano – in modo da renderla funzionale alla struttura definitiva dellaviabilità del casello, così come previsto dal progetto. Per consentire il completamento delle attività propedeutiche all’apertura delladalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 dicembre, sarà chiusa la stazione di, in entrata e in uscita.