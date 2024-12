Ilgiorno.it - Via libera al campo da cricket. Il progetto costerà 89mila euro

"Pioltello capitale del", via aldelal Parco Baden Powell di via Milano votato dai cittadini su proposta di un ragazzo del Satellite, il quartiere multietnico. Costo,, in arrivo dal Bilancio partecipato, che mette in palio 300mila, a scegliere come spenderli sono direttamente i cittadini. È il primo dei tre vincitori di Decidilo tu a vedere la luce. A un anno di distanza dalla proclamazione, 1.500 preferenze raccolte in tutto, l’impianto sportivo prende forma: la Giunta ha dato il viaalesecutivo. A idearlo, un abitante del rione degli stranieri, il campione nazionale Haseeb Hamid Ansari. È lui che ha promosso "lo spazio per l’allenamento", "e adesso il sogno diventa realtà grazie a reti e pavimentazione". Con questa iniziativa si mette fine a una lacuna, "oggi, qui, non esistono strutture per questa disciplina".