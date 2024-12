Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-12-2024 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio verso il fronte sull’aumento degli stipendi dei ministri non parlamentari per incassare il via libera la manovra del Governo è pronto a chiedere il ritiro dell’emendamento come richiesto dal responsabile della Difesa che l’ho detto un tentativo di prendere i rapporti con L’opposizione dopo lo scontro in conferenza dei capigruppo della camera sui tempi alla fine la decisione della maggioranza di portare in aula la manovra mercoledì per porre la fiducia andare al voto venerdì con il rischio Però l’ultimo Sì del Senato si era inviato dopo Natale in tanto spunta un fondo al Mac e micro interventi a favore degli enti locali approvato all’unanimità un emendamento dell’opposizione che eri Finanza immobiliare milioni di euro all’anno degli enti il 2025 reddito di libertà per le donne vittime di violenza aumentano di 120 milioni nel 2025 anche i fondi per le missioni internazionali 20 milioni in più all’editoria arriva un fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti delle scuole e le Presidente della Repubblica Mattarella difende l’asino tra i principi della costituzione ricordi di giustizia internazionale la conferenza degli ambasciatori italiani e la Farnesina credi che la gestione strumentale dei drammi migratori per trasformarli minaccia verso vicini Inoltre Lancia una stoccata in un ape per ragù senza citarlo Quando cita l’azione di operatori svincolati da ogni patria la potenza finanziaria super oggi quella di stati di media dimensione la cui gestione dei servizi essenziali sfiora una condizione monopolistica dal Presidente anche un no al ritorno delle sirene del peperi smo nazionalistico etnico quando non arbitrariamente religioso e il Monaco contro strumenti di manipolazione dell’informazione nel suo videomessaggio la premier meloni li Lancia il piano Mattei decisivo il 2025 torna a parlare bashar al-assad a letto Siriano afferma che la sua fuga in Russia non è stata premeditata mia richiesta da Mosca la mia partenza dalla serie non era pianificate non è venuta durante leore della Battaglia contrariamente ad alcune cose Mosca ha chiesto l’immediata evacuazione verso la Russia la serie A di domenica 8 dicembre ha fermato Alex Leone di Damasco che avrebbe portato a Mosca 250 milioni di dollari Aggiungendo che la tiri ormai nelle mani dei Intanto le cancellerie di mezzo mondo si stanno organizzando per prendere il contatto con nuovi padroni del paese I ribelli vincitori della HTS a cominciare dall’Unione Europea che ha annunciato la missione dei suoi di il cancelliere tedesco sopra è stato sfiduciato dal bundestag i tedeschi torneranno al voto il 23 febbraio un durissimo dibattito parlamentare una caccia al colpevole della crisi economica poi è sprofondata la locomotiva d’Europa aperto la strada alla pronuncia dell’aula che è chiuso l’esperienza del governo del leader socialdemocratico solo 207 voti a favore del cancelliere 394 116 ottenuti per avere la fiducia avrebbe dovuto tenere il meno 366 in serata assurdo è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica sta in Mayer per la richiesta di scioglimento del parlamento il presidente attrezzi settimane per annunciare la data delle elezioni sono le ore più difficili per il recupero di Ottavia Piana la pedalonga di 33 anni ferita è intrappolato in una grotta nella bergamasca da venerdì ieri è stata trasportata in un punto nella visto Bueno Fonteno Dove è stato allestito un campo base riscaldato la barella è stata fatta passare faticosamente anche nel tratto più stretto della grotta del termine del tratto più stretta l’uscita dall’Egitto lungo ma più lineare ottavi e vigile collaborativa parla molto poco ma dice che non entra più in una grotta all’interno della Grotta circa 20 soccorritori frequenti le squadre di speleologi si pensa di portarla fuori mercoledì porta l’Inter batte 60 la Lazio all’Olimpico e lancia un fortissimo segnale al Campionato dopo quasi un tempo rigore concesso salvare i nerazzurri è segnato da calhanoglu rompe l’equilibrio del match poi davanti a 60.