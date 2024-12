Lapresse.it - Terremoto a Vanuatu, frana vicino al terminal marittimo internazionale

Unasi è verificataaldopo che undi magnitudo 7.3 si è verificato al largo di, nell’Oceano Pacifico meridionale, alle 2.47 ora italiana, le 12.47 locali. Il sisma, con epicentro a 30 km a ovest di Port Vila, la città più grande di, un gruppo di 80 isole che ospita circa 330.000 persone, è stato seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 5.5. L’allerta tsunami è rientrata., notizie non confermate di mortiLa scossa ha provocato diversi feriti che stanno giungendo in un ospedale mentre emergono notizie non confermate di morti dopo il potente. Non è stata immediatamente chiara l’entità dei danni causati, poiché le linee telefoniche e i siti web governativi sono rimasti inattivi e i canali ufficiali non sono stati aggiornati, ma sui social sono trapelate segnalazioni di danni diffusi.