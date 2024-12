Abruzzo24ore.tv - Regione Abruzzo aumenta il budget per le borse di studio: 32 milioni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Lastanzia 32per ledi, garantendo l'anticipo entro fine anno e la certezza delle risorse per il futuro. Laha deciso dire ildestinato allediper gli studenti del territorio, portandolo a 32di euro. Una mossa storica che ha ricevuto il via libera dall'Autorità di gestione dei fondi FSE e FESR, grazie all'autorizzazione del responsabile Carmine Cipollone. Quest'azione mira a garantire un sostegno concreto agli studenti abruzzesi, con l'obiettivo di distribuire il primo anticipo delledigià entro il 31 dicembre 2023. L'importo sarà utilizzato per coprire una parte dei fondi del FSE Plus, creando una specifica scheda di intervento per il sostegno economico agli studenti. Le Aziende per il Diritto alloUniversitario (Adsu) si vedranno assegnare le risorse necessarie per erogare lediagli studenti idonei secondo la graduatoria per l'anno accademico 2024/2025.