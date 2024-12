Ilrestodelcarlino.it - "Reggiana, a Cittadella devi cercare tre punti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha indossato 163 volte la maglia della, con anche 5 reti, tra il 1991 e il 1996 (con tanto di promozione in Serie A nel ’93): Eugenio "Gegio" Sgarbossa (60 anni) vive ama è chiaramente legato a Reggio. "In questi giorni sono proprio qui a Reggio, sono venuto a trovare i miei figli Giulia e Mattia", ci dirà all’inizio della telefonata. L’ex centrocampista sabato, comunque, sarà al Tombolato di, dove i veneti ospiteranno proprio lain cerca di riscatto. Eugenio Sgarbossa: sarà sfida importante per la salvezza. "Sì, tra due squadre che avranno un po’ di paura di perdere. Chi manterrà la testa più fredda potrà superare un momento complicato. Chi vincerà, infatti, prenderà una bella boccata d’ossigeno, ma se perdi può essere buio pesto". Ilda anni trova la salvezza abbastanza in anticipo: forse non è mai stato in difficoltà come quest’anno.