Rafael Nadal rivela | Sono stato vicino a fermarmi per motivi legati alla salute mentale

L’addio al tennis ditra i momenti più iconici dello sport in quest’anno che volge ormai al termine, ma lo spagnolo avrebbe potuto abbandonare – seppure per una pausa momentanea e non definitiva – anche alcuni anni fa. Lo hato la leggenda maiorchina in una lettera pubblicata su The Player’s Tribune quest’oggi, nella quale ha confessato di esseremoltoa fermarsi dall’attività agonistica per ragioni riguardanti la. Il ventidue volte campione Slam ha parlato a cuore aperto in questo articolo e si tratta di pensieri sinceri e liberi da qualsiasi tipo di filtro, che pongono ancora una volta i riflettori sul complicato rapporto che i fenomeni del mondo dello sport, spesso rinchiusi a tratti in una gabbia dorata, devono intrattenere con le pressioni, le scadenze e i ritmi frenetici: “Ero molto abituato al dolore fisico, ma cistati momenti in campo in cui avevo difficoltà a controllare il respiro e non riuscivo a giocare al massimo livello – ha confessato – Ora non ho problemi a dirlo.