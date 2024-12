Ilgiorno.it - Poste italiane. I pacchi fanno boom. Sei assunti in più

sempre più leader in fatto di consegne anche in provincia di Sondrio. Nei primi 10 mesi del 2024, infatti, i volumi delle consegne effettuate dai portalettere disul territorio sondriese sono cresciuti del 20%. Il dato è destinato a raddoppiare nel periodo natalizio. In provincia, agli 82 uffici postali, si aggiunge una rete composta da oltre 50 tra tabaccai e altri esercizi affiliati per spedizioni e ritiro. Una importante novità è inoltre rappresentata dal locker installato presso l’ufficio postale di Sondrio Centro, in via Trento 2, tra i primi in Italia e frutto della Joint Venture per l’e-commerce con DHL eCommerce. Dall’inizio dell’annoha assunto in provincia di Sondrio 19 portalettere che si aggiungono agli oltre 140 già impegnati nelle attività di smistamento e recapito.