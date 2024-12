Lanazione.it - Musica al San Donato: il 22 e il 29 dicembre i concerti di auguri all’ospedale e alla cittadinanza

Arezzo, 172024 – Domenica 22 e domenica 29, l’auditorium del Sanospiterà alle 17.30 duea ingresso libero per regalare, al personale, alle persone degenti e ai loro familiari un momento di svago e benessere attraverso la. In occasione delle festività natalizie, l’Associazione Le 7 Note ha proposto due appuntamentili: il primo vedrà la messa in scena dello spettacolo “Dipingendo Bach”, una riflessione sulle fasi della vita dell’uomo in cuie pittura dialogano in tempo reale. Il pittore Enrico Guerrini dipingerà tre quadri seguendo l’andamento della. Il violoncellista Luca Provenzani (docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e a lungo primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana, collaboratore in qualità di primo violoncello delle Orchestre del Teatro del Maggio e del Teatro dell’Opera di Roma) interpreterà le ‘Suites per violoncello solo’ di Bach, ispirandosipittura.