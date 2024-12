Quotidiano.net - Moncalieri, la morte dei coniugi avvolta nel mistero: manca l’arma e il movente

Leggi su Quotidiano.net

Torino, 17 dicembre 2024 - Sta tingendosi di giallo ladei duedi, trovati senza vita ieri sera alle 20 nel garage della loro villetta in strada Chisola 6. Anche se la prima ipotesi resta l'omicidio - suicidio: la 61enne Antonella Tarabra è stata trovata senza vita con ferite compatibili con un'arma da taglio e Emanuele Tuninetti, 69 anni, impiccato nella stesso luogo, ladeial momento resta undel delitto Infattiancora un'arma o un oggetto compatibile con le ferite della vittima. Come sembrare anche un, visto che nel garage non sono stati ritrovati biglietti con spiegazioni del gesto estremo, e amici, parenti e vicini, hanno riferito agli investigatori che tra i due non c'erano dissidi, problemi di natura economica o gravi malattie.