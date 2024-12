Sport.quotidiano.net - Maceratese, la ricetta di Possanzini: "Per vincere servono calma e pazienza"

perun torneo". È quanto dice Matteo, allenatore della, dopo il pareggio a Monte Urano dove per i biancorossi ha segnato Nasic (foto). "Innanzitutto – chiarisce – non dimentichiamo che il Monturano ha battuto Urbania e K Sport Montecchio Gallo. Poi ci può stare dopo cinque vittorie senza prendere gol che si possa essere meno attenti nei dettagli nell’ultima gara prima di Natale". Il tecnico si sofferma sulla partita. "L’abbiamo condotta noi, nella ripresa abbiamo creato le premesse per andare ancora in rete, però abbiamo sbagliato la soluzione finale così come l’attacco alla porta su palla laterale. Questa sfida potrà esserci utile in futuro quando affronteremo realtà in lotta per mantenere la categoria". Il tecnico si volta indietro ed esamina il girone di andata che si è concluso domenica.