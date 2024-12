Cityrumors.it - Lotito, dichiarazione a sorpresa su Lazio-Inter: “Serviva…”

Il presidente dellacettato da Cityrumors.it per le strade del centro della capitale e al termine di un evento è tornato sulla debacle in campionato“Non tutti i mali vengono per nuocere.”, esordisce così il presidente dellaClaudioil giorno dopo la debacle con l’, una partita persa per 6-0 in casa, una cosa che non è mai successa nella storia dellae lo 0-6 dell’: “Non tutti i mali vengono per nuocere, bagno d’umiltà..” (foto Cityrumors.it)Chi si aspettava un presidente arrabbiato, deluso o amareggiato si sbaglia di grosso. Di sicuro non è rimasto contento della clamorosa sconfitta che ha subito con l’, “pensate che non è mai successo non tanto a me, ma nella storia delladi perdere con così tanti gol di distacco in casa”, dice col sorriso beffardo.