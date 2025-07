WWE | La AEW nel mirino di Goldberg? Il suo ritiro potrebbe essere solo l’inizio

Goldberg si è recentemente scagliato contro la WWE per come è stato gestito il suo match di ritiro, e ora alcuni pensano che le sue lamentele possano essere solo una mossa per preparare un debutto in AEW. Durante un intervento a Busted Open Radio, Ariel Helwani ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall’atteggiamento negativo di Goldberg, soprattutto a pochi giorni dal suo grande match d’addio. Helwani si aspettava infatti una conversazione piĂą positiva. Helwani commenta l’atteggiamento polemico di Goldberg. Secondo Helwani, Goldberg potrebbe essersi infastidito perchĂ© l’intervista post-match è stata interrotta, ma non immaginava che quel dettaglio potesse influenzare tutto il resto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: La AEW nel mirino di Goldberg? Il suo “ritiro” potrebbe essere solo l’inizio

