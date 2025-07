Strage di Corinaldo evaso catturato | Cavallari si nascondeva a Barcellona

Bologna, 17 luglio 2025 –  La sua clamorosa fuga è durata due settimane esatte. È stato catturato poco fa Andrea Cavallari, 26 anni, evaso il 3 luglio dopo la discussione della tesi di laurea in legge. Si nascondeva a Barcellona. La fuga nel pomeriggio del 3 luglio, quando dopo il pranzo con i parenti per la laurea aveva fatto perdere le sue tracce nel centro storico di Bologna, salendo sull'auto di un amico. Cavallari è condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo (Ancona), avvenuta la notte dell' 8 dicembre 2018, con sei morti: cinque ragazzini e una mamma di quattro figli. La cattura in tempo brevi è stata possibile grazie a quanti, in questi giorni, hanno lavorato senza sosta, giorno e notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo, evaso catturato: Cavallari si nascondeva a Barcellona

In questa notizia si parla di: evaso - catturato - cavallari - strage

Era evaso dal carcere di Ancona, catturato in Albania: pranzava al ristorante - Ancona, 24 maggio 2025 – È  stato trovato a Durazzo, mentre pranzava al ristorante, il detenuto evaso il 23 gennaio scorso dal carcere di Barcaglione.

Ecuador, catturato trafficante di droga: era evaso un anno fa -  Un trafficante di droga ricercato dalle autorità dell’Ecuador e degli Stati Uniti è stato ricatturato più di un anno dopo essere evaso dal carcere nella nazione andina.

Continuano le ricerche di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, evaso dopo la concessione di un permesso per necessità da ormai sei giorni dal carcere della Dozza. La Procura di Bologna, con il pm Andrea De Feis, ha aperto Vai su Facebook

Strage di Corinaldo, evaso catturato: Cavallari si nascondeva a Barcellona; Strage di Corinaldo, condannato evade dopo la laurea a Bologna. Il garante dei detenuti: si consegni; Strage Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga dal 3/07. Cosa sappiamo.

Andrea Cavallari, evaso dal carcere: l’ipotesi della fuga in Ucraina, si indaga su una rete di complici - Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, è evaso giovedì scorso approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea in giurisprudenza ... Secondo fanpage.it

Cavallari in fuga da una settimana: caccia in Ucraina all’evaso dopo la laurea - Lo hanno prelevato in auto e gli hanno anche fornito dei documenti falsi ... Da msn.com