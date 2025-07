Piemonte Regione e Fondazione Crt insieme per la promozione del territorio

Promuovere insieme lo sviluppo sociale, culturale e formativo del territorio piemontese attraverso interventi condivisi e azioni coordinate: è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Crt. Il protocollo definisce una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Piemonte, dalla Regione oltre 400mila euro per salvare le scuole e gli asili di montagna - Uno stanziamento di 433mila euro per il prossimo anno scolastico con l'obiettivo di salvare le scuole di montagna del Piemonte.

Promuovere insieme lo sviluppo sociale, culturale e formativo del territorio piemontese attraverso interventi condivisi e azioni coordinate: è questo l'obiettivo del Protocollo d'Intesa siglato oggi dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT, rappresentate

