Reggio Emilia, 17 luglio 2025 – Grave lutto nel mondo della politica reggiana. E’ infatti scomparso durante la notte, a 72 anni, dopo una lunga malattia, Raffaele Leoni, nome di spicco del Partito Democratico nel nostro territorio. Dirigente di lungo corso in ambito sindacale, in seno alla Cgil, per le categorie della funzione pubblica e le relazioni industriali, Leoni è stato per due mandati, dal 1995 al 2004 anche assessore provinciale alla formazione e al lavoro, prima di ricoprire il ruolo di presidente di Rete, Reggio Emilia Terza EtĂ , divenuta poi Asp cittĂ delle persone. Negli ambienti del centrosinistra reggiano era anche molto noto per l’impegno nell’organizzazione e nel volontariato alle Feste dell’UnitĂ , in particolare in merito ai programmi culturali della kermesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffaele Leoni è morto, lutto nella politica reggiana