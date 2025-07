Sangue l' appello di Avis Toscana e Aip | Donate plasma prima di andare in vacanza

Firenze, 17 luglio 2025 – C'è un farmaco salvavita che non può essere prodotto in laboratorio, ma solo dal corpo umano: sono le immunoglobuline, anticorpi purificati a partire dal plasma, essenziali per le persone con immunodeficienze primitive, il cui sistema immunitario non riesce - totalmente o in parte - a produrre anticorpi. Le immunoglobuline derivano solo da plasma umano: fondamentale quindi è la donazione. “Per i pazienti immunodepressi sono terapie salvavita, anticorpi 'pronti all'uso' da ricevere con un'infusione esterna: e qui entra in gioco il gesto di chi va a donare plasma e sangue” spiega Alessandro Segato, presidente di Associazione Immodeficienze Primitive (Aip). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sangue, l'appello di Avis Toscana e Aip: "Donate plasma prima di andare in vacanza"

