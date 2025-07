Zirkzee il ritorno in Serie A non è impossibile | spunta una destinazione a sorpresa!

L’attaccante olandese potrebbe lasciare il Manchester United e tornare in Italia dopo una sola stagione: spunta una nuova destinazione (Ansa) – SerieANews.com È trascorso qualche giorno da quando il trasferimento di Joshua Zirkzee al Manchester United ha compiuto un anno esatto. Era infatti il 14 luglio del 2024, quando i Red Devils decisero di investire oltre 40 milioni di euro nelle casse del Bologna, per rendere ufficiale il trasferimento dell’attaccante, allora 23enne, in Inghilterra. Da quel giorno, sono cambiate molte cose. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Zirkzee, il ritorno in Serie A non è impossibile: spunta una destinazione a sorpresa!

Zirkzee Juve, spunta una nuova pista: ci sta pensando concretamente quel club di Serie A! Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Zirkzee Juve, spunta una nuova pista: ci sta pensando concretamente quel club di Serie A! Tutti gli aggiornamenti in vista della prossima sessione.

Osimhen è il grande sogno di una parte della tifoseria della Juventus (ripeto, di una parte perché c’è anche molto scetticismo sugli aspetti economici). In effetti. Il suo ingaggio, proietterebbe i bianconeri potenzialmente tra le prime tre di Serie A: a livello tecnico Vai su Facebook

Vlahovic, pazza idea Juve: si apre un clamoroso scenario di mercato; Juve, dal mercato un attaccante: Fullkrug se salta Zirkzee. Il messaggio di Danilo e la reazione dei compagni; Corsport - Milan, dietro allo stallo per Zirkzee spunta la Juventus.

Calciomercato, Zirkzee torna in Serie A: sarà lui il sostituto - Un nuovo intreccio in Serie A per firmare subito con una big italiana: ecco l'affare ... Lo riporta calcionow.it

Niente Zirkzee come vice Vlahovic: è un altro ritorno in Serie A - it Oltre che ad un possibile ritorno in Serie A, con Juventus e Milan sempre attente, c’è da aggiungere poi l’Aston ... Riporta calciomercato.it