Un' oasi su via Tiburtina con sensori per gli impollinatori | inaugurata l' area verde di Thales Alenia

Prima era un’aiuola abbandonata, lungo la via Tiburtina. Ora sarà una sorta di oasi per gli insetti impollinatori monitorati con tecnologia satellitare. È stata inaugurata, mercoledì 16 luglio, l’area verde realizzata da Thales Alenia Space e donata al IV municipio di Roma.Area verde donata da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

