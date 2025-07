Donna di 34 anni uccisa a poca distanza da casa sua in Brianza sospettato l' ex A dare l’allarme i due figli della vittima

Una donna di nazionalità peruviana, Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata trovata morta in un’area dismessa a Macherio (Monza), a poca distanza da casa sua, intorno alla mezzanotte di oggi. Sul suo corpo sono stati rilevati segni di strangolamento. Il suo ex compagno, dal quale lei è fuggita dal Perù insieme ai due figli di 14 e 17 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri per essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna di 34 anni uccisa a poca distanza da casa sua in Brianza, sospettato l'ex. A dare l’allarme i due figli della vittima

In questa notizia si parla di: anni - donna - poca - distanza

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

A Parco San Felice si festeggiano i 10 anni di ‘Correre Donna’ - Domenica 4 maggio l’Asd Runners di Parco San Felice festeggia 10 anni di ‘Correre Donna’. La corsa si colora di rosa, con una camminata non competitiva, che dalle 9 animerà Parco San Felice, in una domenica tutta al femminile, in rosa e in fiore.

“Ho abortito a 24 anni, non sono né un’assassina né una donna coraggiosa”: la storia di Sara, oggi mamma di due bimbi - "Abbiate cura di questo racconto" così Sara Balotta ha condiviso su TikTok l'intimità di un episodio avvenuto a 24 anni, quando non si sentiva pronta per fare la mamma e decise di abortire.

Si chiama Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk, in Russia, la donna trovata morta lo scorso sette giugno a Villa Pamphili, a poca distanza da corpo della figlia di 11 mesi. Lo comunica la Procura di Roma in una nota spiegando che all'identificazione si ar Vai su Facebook

Donna uccisa in Brianza, l’ex compagno in caserma; Travolta mentre attraversa. Uccisa donna di 93 anni; Trovata la donna di 73 anni scomparsa ad Arbus: risultata vittima di un incidente stradale che l’ha portata fuori strada a poca distanza dalla sua destinazione Gutturu e Flumini. –.

Monza, donna di 34 anni uccisa vicino a casa: sospettato l'ex. «Segni di strangolamento» - Una donna di nazionalità peruviana, Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata trovata morta in un'area dismessa a Macherio (Monza), a poca distanza da casa sua, intorno ... Riporta msn.com

Donna di 34 anni uccisa a poca distanza da casa sua in Brianza, sospettato l'ex. A dare l’allarme i due figli della vittima - Una donna di nazionalità peruviana, Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata trovata morta in un’area dismessa a Macherio (Monza), a poca distanza da ... Si legge su gazzettadelsud.it