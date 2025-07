Super yacht di Maria De Filippi | immagini esclusive della vacanza con amici

lifestyle di lusso e relax: il super yacht di maria de filippi. Maria De Filippi, figura di spicco nel panorama televisivo italiano, si concede un meritato momento di svago a bordo di uno super yacht di lusso. Dopo una stagione ricca di impegni e successi, la conduttrice ha scelto di dedicare del tempo al relax, immortalata durante una vacanza sul mare vicino a San Felice al Circeo. La sua presenza su uno yacht esclusivo ha suscitato grande interesse tra fan e media, sottolineando ancora una volta il suo stile di vita improntato al comfort e alla raffinatezza. il meritato riposo dopo una stagione intensa.

