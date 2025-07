Milano rapina un Richard Mille da 300mila euro al vicepresidente del Trabzonspor | catturato 24 ore dopo in un kebab

Milano – Preso in 24 ore. Riconosciuto dalle telecamere e preso dalla polizia in un kebab di via Castaldi. Nella tarda serata di mercoledì 16 luglio 2025, gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ventottenne che si è dichiarato belga, anche se dovrebbe trattarsi di un franco-algerino ricercato anche all'estero, con un profilo da trasfertista dei cronografi di lusso: è accusato di aver rapinato martedì pomeriggio un orologio Richard Mille da 300mila euro al cinquantatreenne turco Nevzat Kaya, vice presidente della squadra di calcio del Trabzonspor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

